●あす23日(木)にかけて本降りの雨

●雨とともに気温上昇鈍い 上着などが活躍

●大型連休に向けても天気は小刻みな周期変化

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きょう22日(水)の県内は、西から近づいてきた前線や低気圧の影響で、日中は時間とともに雲が厚みを増し、どんよりとした空に…昼頃からぽつぽつと雨が落ち始め、夕方からは、雨傘を開く必要があるほどの雨になり始めました。





これから、あす23日(木)にかけては、西から近づく低気圧が県内のすぐそばを通過することになります。しっかり降る雨、本降りの雨が夜明け前から朝、そして日中にかけても続きそうです。





また、雨の影響で日中の気温上昇が鈍く、最高気温で15～16度くらいにとどまる見通しで、上着などを用意したいところでもあります。最近、気温高めの日が多かったぶん、いっそう雨の冷たさが体に堪えることになりますので、雨で身体を濡らさないように十分ご注意ください。



さて、4月も下旬に入り、そろそろゴールデンウィークの天気が気になる時期となってきました…そこで、現時点の気象データで見えてきている天気の流れをグラフにまとめました。





今年は春から度々雨の日があり晴天が長続きしない状況ですが、その流れはゴールデンウィークにかけても続くことになりそうで、晴れの天気は長続きせず、天気がぐずつくタイミングも度々、という小刻みな周期変化に。雨が降る時は、小雨というより少々しっかり降ることもあり、屋外のイベントなどは気をもむことも多くなりそうです。



まだ先の予報ほど不確定要素もあり、天気の周期変化のタイミングが多少前後する可能性もあります。KRYの天気予報は10日間予報を日々お伝えしていますので、今後も随時最新予報は確認して、お出かけの予定を練って頂きたいと思います。





今夜はしっかり降る雨となっていき、あす23日(木)は夜明け前から日中いっぱいは、雨傘が手放せない天気が続きそうです。雨により日中は気温上昇が鈍く、最高気温で15～16度くらい…3月並みの気温に止まる所もあります。厚手の上着などで体を冷やしすぎないよう、ご注意ください。



