IKEA岡山(イオンモール岡山2階 岡山・北区下石井) スウェーデン家具大手の「IKEA」が岡山市に4月24日、オープンします。中四国で2店舗目、都市型モールへのテナント出店です。 IKEAで人気のテディベアが桃太郎になって登場しました。24日、イオンモール岡山にオープンする「IKEA岡山」。メディアに向けた内覧会が22日、開かれました。 （イケア・ジャパン関西マーケット