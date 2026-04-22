市立奈良病院がサイバー攻撃の影響で救急と外来診療を休止です。 奈良市によりますと4月21日夜10時過ぎ、市立奈良病院の院内のサーバー監視装置が異常な通信を検知し病院側は情報の流出を防ぐためサーバーの運用を停止しました。 これに伴い全ての患者の電子カルテの閲覧ができなくなり22日救急と外来診療を休止。 復旧対応にあたっていますが診療再開のめどはたっていません。 入院