音楽制作に興味はあるものの、「操作が難しそう」「機材が多くて大変そう」と感じている人もいるのではないだろうか。そんなハードルを下げる新製品として、カシオ計算機は初心者でも直感的に楽曲制作や演奏が楽しめるサンプラー「SXC-1」を5月28日に発売予定だ。4月21日から予約を開始している。価格はオープンで、カシオの公式サイトで3万9930円に設定している。●叩くだけで音楽が制作できるサンプラーとは、録音した音や効