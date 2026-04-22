イメージ 夏にかけて光化学オキシダント濃度が上昇するため、香川県は2026年5月11日から9月4日まで夏期対策を実施します。 光化学オキシダント濃度は気温や風などの気象状況に影響されるため、気象台と連携して状況を把握します。 濃度の速報値は「さぬきの空情報館」のホームページでリアルタイムに公開する他、事前登録者にメールを配信します。予報・注意報の発令内容に応じて、協力工場に燃