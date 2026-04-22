開催：2026.4.22 会場：チェース・フィールド 結果：[Dバックス] 5 - 11 [Wソックス] MLBの試合が22日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとWソックスが対戦した。 Dバックスの先発投手はメリル・ケリー、対するWソックスの先発投手はショーン・バークで試合は開始した。 1回表、4番 コルソン・モンゴメリー 5球目を打ってセンターへのタイムリーツ