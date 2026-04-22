レスターのEFLリーグ1（イングランド3部）降格が決定した。23位レスターは21日に行われたチャンピオンシップ（イングランド2部）第44節で7位ハル・シティと対戦し、2−2のドローで終えた。この結果、残り2試合となった中で残留圏内となる21位ブラックバーンとの勝ち点差が「7」となり、昨シーズンのプレミアリーグ降格に続いて、EFLリーグ1への降格が決定した。2015−16シーズンには5000倍のオッズで奇跡のプレミアリーグ優