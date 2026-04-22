イランのファルス通信が、アメリカによるイランへの攻撃があった際、イラン国内で利用されていたアメリカのネットワーク機器が突如として停止するなど不自然な動きがあったと伝えました。イランは外部との通信を遮断しているため、何らかの内部機構が作動したのではないかとファルス通信は指摘しています。فارس: طی اتفاقی عجیب