アイドルグループ『Aぇ! group』のメンバーとして活動する傍ら、俳優としても話題作に出演する、佐野晶哉さん（24）。クールな容貌ながら、人懐っこい気さくなキャラクターでバラエティでも人気を集める。放送中の『風、薫る』（NHK総合、毎週月曜〜土曜午前８時ほか）で、連続テレビ小説初出演を果たした。田中ひかるさんの『明治のナイチンゲール大関和物語』（中央公論新社刊）を原案に、看護師という職業の確立に貢献した大