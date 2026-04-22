すき家（東京都港区）の牛丼チェーン「すき家」が、今年も「スパイシーキーマカレー丼」を4月28日午前9時から期間限定で販売します。【写真】チーズ「キーマカレー」に牛肉をトッピング！ヤバイ、おいしそう！同商品は、白米に具だくさんのキーマカレーやレタスをのせ、「おんたま」を添えた一品。キーマカレーは、鶏と豚の合い挽き肉、大豆ミート、タマネギ、ナス、赤ピーマンを使い、食べ応え抜群に仕上げています。同時