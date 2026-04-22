イーロン・マスク氏率いる宇宙開発企業のSpaceXが、コード作成ソフトウェアを開発するAIスタートアップのCursorと提携しました。SpaceXはCursorの製品を用いてAIモデルを構築する予定。さらにSpaceXがCursorを買収する可能性も生まれました。Cursor、モデル学習でSpaceXと提携 · Cursorhttps://cursor.com/ja/blog/spacex-model-trainingSpaceX is working with Cursor and has an option to buy the startup for $60 billion