JR名古屋タカシマヤは4月10日、“酒器を選ぶところから始まる日本酒体験”をコンセプトにした角打ちコーナー「角打ち 銘酒小路」をオープンした。日本工芸会東海支部の協力を得て、同会所属の作家が手掛けた酒器で、東海地方を中心とした全国の日本酒が楽しめるというもの。酒器の素材や釉薬、形状の違いにより、日本酒が持つ様々な香りや味わいの変化も体験できる。「角打ち 銘酒小路」は、同店地下2階に開設。隣接する和酒