開催：2026.4.22 会場：コメリカ・パーク 結果：[タイガース] 4 - 12 [ブリュワーズ] MLBの試合が22日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとブリュワーズが対戦した。 タイガースの先発投手はケイデル・モンテロ、対するブリュワーズの先発投手はカイル・ハリソンで試合は開始した。 2回表、7番 サル・フリリック 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブリ