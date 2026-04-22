記事ポイントMS&ADインターリスク総研が、富士山噴火による降灰を想定したBCM見直し支援サービスを開始リスク診断、建物・設備診断、Excel支援ツール、研修の4コンテンツで企業の備えを後押し費用は個別見積もりで、建物・設備降灰対策レベル診断は無償提供MS&ADインターリスク総研が、富士山噴火に伴う降灰リスクに対応する「富士山降灰BCM支援サービス」の提供を開始します。首都圏での広域降灰対策への関心が高まるなか