流しのブルペンキャッチャー回顧録第７回内海哲也（元巨人など）時のドラフト１位クラスの剛腕、快腕にお願いして、ブルペンでの全力投球を自らのミットで受け、その後に話を聞いて記事にする──。そんな「流しのブルペンキャッチャー」という連載企画が雑誌『野球小僧』で始まったのは、ミレニアムイヤーの西暦2000年のことだった。高校ナンバーワン左腕と称されていた敦賀気比時代の内海哲也photo by Sankei Visual【何気