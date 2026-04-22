＜シェブロン選手権事前情報◇21日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞西郷真央がディフェンディングチャンピオンとして帰ってきた。5人によるプレーオフを制し、ツアー初優勝をメジャーで飾る快挙を成し遂げてから1年。「連覇を狙うのは私にしかできないこと。すごく光栄です。昨年優勝した選手にふさわしいプレーができたら」。2001年、02年のアニカ・ソレンスタム（スウェーデン）以来となる、大会史