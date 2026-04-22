JR九州ビルマネジメントは21日、JR姪浜駅の高架下にある商業施設「えきマチ1丁目姪浜」で長さ2メートル、重さ12キロの鉄材が天井から落下したと発表しました。落下した場所はテナントのスーパーの店内で、21日朝の開店前にスタッフが発見しました。ケガ人はいないということです。スーパーは臨時休業し、安全確認を進めるとしています。