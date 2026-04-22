女優井本彩花（22）の2nd写真集「BEST’」（東京ニュース通信社）が好評だ。29日には東京・六本木蔦屋書店で追加の発売記念イベントが開催される。このほど日刊スポーツの取材に応じ「見た皆さんが、一番いいんじゃない？って言ってくださいます」と反響を明かした。青空と海、人里離れた森に流れる河川。1月の沖縄でリアルを切り取った。前作「アオハル。」から4年たち、大人の顔になった。「これが自分のベスト。もっと成長し