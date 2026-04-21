伝統の酒造りを受け継ぐ能登杜氏が、丹精込めて作った新酒を審査する品評会が21日、石川県能登町で行われました。被災した酒蔵が再建に向けて歩みを進める中、中東情勢の影響は奥能登の酒造りにも広がり始めています。能登町で開かれたのは、全国で活躍する能登杜氏が手がけた新酒の品評会。石川を含む18の道府県の46の酒蔵から145点が出品され、審査員が味わいや香りを確かめました。金沢国税局課税部鑑定官室・坂本和俊室長「夏