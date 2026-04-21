裸のラリーズによる新作『Disque 4 -'76 Studio et Live-』がリリース後、話題を集めている。2019年に死去した中心人物・水谷孝がかつて構想していた”幻の4作目”が、35年の時を経て具現化。1967年結成のカルトバンドに再び注目が集まる今、世界中に信奉者を生み出し続けているラリーズの軌跡を振り返る。裸のラリーズ『Disque 4 -76 Studio et Live-』リリース記念リスニング・パーティー「Fall and Rise of Les Rallizes Dé