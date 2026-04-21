「BCNランキング」2026年3月の月次集計データによると、クリップ型完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Victor ワイヤレスイヤホンHA-NP1T（JVCケンウッド）2位OpenFit 2+（Shokz）3位LinkBuds ClipWF-LC900（ソニー）4位cheero Wireless Open Earphones SmartCHE-645（ティ・アール・エイ）5位Ultra Open Earbuds（BOSE）6位OpenDots ONESKZ-EP-00005（Shokz）7位FreeClip 2（Hu