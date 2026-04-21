イラン戦争の停戦協議はどうなるのか。防衛大学校共同研究員の伊藤隆太さんは「鍵を握るのはトランプでも習近平でもない。イスラエルが攻撃を続けるイランとは別の戦場が停戦協議を左右している」という――。写真＝iStock.com／Tomas Ragina※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Tomas Ragina■仲介に乗り出した中国中国は今回の中東危機で、傍観者ではなかった。中国外務省は3月31日、中国とパキスタンによる「平和と安定回