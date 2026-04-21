大相撲春巡業が２１日、東京武道館にて行われ、朝稽古で元大関の幕内朝乃山（３２＝高砂）が小結熱海富士（２３＝伊勢ヶ浜）らと１２番取って８勝４敗だった。初場所で優勝争いに絡むなど、急成長中の熱海富士との稽古に「重くなってますね。若くて重い人とできたのは良かった。熱海富士も小結で次は新関脇で、そういう三役の人とやれて良かった」と納得の表情を見せた。その上で「そういう若い人たちとやっていけば、また変