ウドー音楽事務所が21日までに公式Xを更新。米ハードロックバンド「JOURNEY」「NIGHTRANGER」の来日決定を報告した。「新ロック・イベントが福岡に誕生」とし「THEGREATESTROCKFUKUOKA」の8月29日開催を告知。「JOURNEY、NIGHTRANGER、BAND−MAIDが出演決定！追加アーティストも予定」とつづった。BAND−MAIDはメイド姿の日本人女性によるハードロックバンド。現在「BAND−MAIDWORLDTOUR2026」を開催中。同ロッ