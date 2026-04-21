ビックカメラは、オリジナルブランド「ビックアイデア」でリゾート感あふれるデザインと実用性を両立したハンディファンシリーズ「SEA SIDE WINDS（シーサイドウィンズ）」を4月中旬から順次発売している。●涼しさとデザイン性を追求した新しい夏の定番SEA SIDE WINDSは、「暑い季節をリゾート気分で過ごしたい」という思いから誕生したシリーズ。白壁の街並みや、静かな海のきらめきをイメージしたデザインで、涼しさを持ち