◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２１日・横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・牧秀悟内野手が２１日、２８歳の誕生日を迎えた。試合前の練習中に、ハッピーバースデーが流れると無人のスタンドに向かって投げキスを披露した。「自分自身の成績を上回れるようにいい年にしたいです」と意気込んだ。２０２２年には逆転３ラン、２４年にはソロとバースデー弾を放っており、この日の試合でも１本が期待される。