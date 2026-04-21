デビュー30周年を迎え、歌手、声優、俳優、作詞家、エッセイストなど、第一線でマルチな活動を続けている坂本真綾が、18日、19日に東京・有明アリーナで『30周年記念LIVE“ M30〜Your Best〜”』を開催。同公演のオフィシャルレポートが到着した。【ライブ写真多数】坂本真綾『30周年記念LIVE“ M30〜Your Best〜”』の模様■オフィシャルレポート坂本真綾の『30周年記念LIVE“ M30〜Your Best〜”』が18日と19日の2日間、東京