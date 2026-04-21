作業員が点検作業中に転落し、遊具に挟まれる事故があった東京ドームシティの現場＝21日午後1時16分、東京都文京区（共同通信社ヘリから）21日午前11時55分ごろ、東京都文京区の遊園地「東京ドームシティアトラクションズ」で、作業員が、点検作業中に転落し、遊具に挟まれたと119番があった。警視庁によると、作業員は20代女性とみられ、意識不明の重体という。事故の状況を確認している。遊園地の運営会社やホームページ（HP