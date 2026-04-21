「フルリモートで働きたい」と考える人が増えています。通勤がなくなることで時間に余裕が生まれる一方で、年収や昇進への影響が気になる方も多いのではないでしょうか。実際のところ、フルリモートにはメリットと注意点の両方があります。 本記事では年収やキャリア、働きやすさの観点から、フルリモートの実態を解説します。 フルリモートは通勤がないだけではない？ 働き方の大きな違い