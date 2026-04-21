テデスキ・トラックス・バンド（Tedeschi Trucks Band）の3年ぶりとなる来日ツアーが決定した。2026年11月に東京、名古屋、大阪の3都市で開催される。デレク・トラックスとスーザン・テデスキが率い、「世界最高のライヴ・バンド」と称される彼らは、2026年3月に4年ぶり6枚目となるスタジオ・アルバム『Future Soul』をリリースしたばかり。今作はプロデューサーにマイク・エリゾンドを迎え、デレクとの共同プロデュースで制作され