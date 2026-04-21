希少な国産ステーションワゴンが「新規受注」を終了？東京モーターショー2013において、スバルは「レヴォーグ」を世界初公開しました。「レガシィ ツーリングワゴン」の事実上の後継モデルであるレヴォーグは、日本の道路事情にもマッチしたサイズ感とスポーティな走りが特徴のステーションワゴンです。現行モデルとなる2代目は、2020年に登場しています。【動画】超カッコいい！ スバル「新型レヴォーグCG」を動画で見る！2代