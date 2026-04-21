◆米大リーグロッキーズ―ドジャース（２０日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。試合前にはロッキーズの菅野智之投手と、３月のワールドベースボールクラシック以来となる再会を果たし、ガッチリ握手。５分ほど談笑をするなど、リラックスした時間を過ごした。大谷は６戦ぶりの６号、そ