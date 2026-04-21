本日4月21日（火）、豪華MC3人による番組『徹子＆純次＆良純の世界衝撃映像の会』が放送される。MCは黒柳徹子、高田純次、石原良純の超異色な3人。世界中から集められた衝撃映像を見て驚き＆笑いの連続だ。そして、今回は新ドラマ『エラー』で志田未来とW主演を務める畑芽育が登場。さらに、井森美幸、劇団ひとり、横澤夏子というメンバーを迎え、スタジオは大盛り上がりとなる。◆衝撃映像が続々！今回も衝撃映像が盛りだくさん。