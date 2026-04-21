黒柳徹子、衝撃エピソードを披露！テレビドラマのロケ中の出来事「NGになりましたけど」

本日4月21日（火）、豪華MC3人による番組『徹子＆純次＆良純の世界衝撃映像の会』が放送される。

MCは黒柳徹子、高田純次、石原良純の超異色な3人。世界中から集められた衝撃映像を見て驚き＆笑いの連続だ。

そして、今回は新ドラマ『エラー』で志田未来とW主演を務める畑芽育が登場。さらに、井森美幸、劇団ひとり、横澤夏子というメンバーを迎え、スタジオは大盛り上がりとなる。

◆衝撃映像が続々！

今回も衝撃映像が盛りだくさん。「なんで!?」と思わず声に出してしまう瞬間や、息を呑む“ギリギリ回避映像”が続々登場する。

ゴミを拾った直後、落下してきた窓ガラスを間一髪で回避した瞬間に、石原も「偉いね、ゴミは拾わなきゃいけないよホント」とコメント。

さらに、突進してくる車から娘をギリギリのところで助ける母親の行動には、横澤は「すごい反射神経！」と驚愕し、ひとりも「めっちゃファインプレーなんじゃない？」と凝視する。

渓流の上でブランコを楽しんでいた女性がバランスを崩す“ヒヤッとする展開”や、エレベーターの中で浮かんでいた風船が突然“ボンッ”と発火する衝撃映像も。思わず畑も「やだやだやだ！」と悲鳴を上げる。

カフェに入る直前に車が突っ込むシーンには、徹子も「あの旦那さん冷たい」と発言し、スタジオが大笑いに。

“まさかの瞬間”を集めた映像では、我が子を抱っこしているにもかかわらず必死で探してしまう父親の姿に、横澤が「お父さんを見てると泣けてくるぐらい」と思わずほっこりする場面も。

料理中に食材を次々とつまみ食いする男の子が登場すると、最初は「食べたいよね」と見守っていた畑も「すごい！そんなに？」と目を見開き、井森も「途中でおばあちゃんの腕に噛みつきそうだったよね」と大笑い。

さらに、徹子自身の衝撃エピソードも披露される。

テレビドラマのロケ中の出来事を「すごい映像になったと思う。NGになりましたけど」と語ると、「えー！」と驚きの声が上がり、デパートでの“ミニスカート事件”など思わず赤面するエピソードも飛び出す。その天然ぶりにスタジオは大盛り上がりだ。

◆最強アニマル大集合！

今回も、かしこい動物やしゃべる動物など“最強アニマル”の映像が盛りだくさん。

徹子も大興奮する動物たちに、スタジオは大爆笑＆大絶叫。

男の子の行動を見て同じリアクションをとる猫や、おもちゃの車に乗り込みハンドルを操作してスムーズに方向転換までしてしまう犬、スイッチを押して扇風機の風を自分に向ける犬など、人間顔負けの行動が続々登場。

そのかしこさに畑は「そんな頭いいことある!?」と驚愕し、徹子も「なんてお利口！かわいい」と終始大興奮に。

一方で、ちょっぴりマヌケな動物たちの映像では、ミルクに顔ごと突っ込んでしまう子猫、ご飯に大興奮して一回転してしまう犬など、思わず「かわいい！」という声があふれ、癒やしムードに包まれる。

ツボの中にすっぽり入り込んで抜け出せなくなる動物には、徹子が「どうして入ったの？」とツッコみ、一同大爆笑。さらに、水の“影”を水だと勘違いしてペロペロしてしまう犬など、“かわいすぎる瞬間”も満載だ。

お気に入りを巡る犬と猫のバトルでは、猫の強烈なパンチが炸裂。高田も「速いなあ」と思わず感心する。

人間vs犬の“爪切りバトル”では、大絶叫の連続に大爆笑。必死に抵抗する犬と、それをなだめようとする人間の攻防には、共感してしまうこと間違いなし。

そして、雨を避けるように器用に移動するゴリラには「人間みたい！」と驚きの声が上がり、二足歩行で独特な歩き方をするクマには「ぬいぐるみとしか思えない」「おじさんっぽい」とツッコミが続出。あまりに人間らしい動きが笑いを誘う。

飼い主の言葉に反応してまるで会話しているかのような“しゃべる動物”たちも登場。思わぬ返しにスタジオからは笑いが起こり、「言ってる！」「おもしろい！」と徹子も大喜び。

今回も最後まで予測不能。一瞬たりとも見逃せない衝撃映像が満載だ。