「走りの高級ミニバン」がさらなる進化へ!?トヨタ「ヴェルファイア」は、迫力あるスタイリングと高い走行性能を兼ね備えた高級ミニバンとして、多くの支持を集めています。現行型ヴェルファイアは、2023年6月に兄弟車であるアルファードとともに登場しました。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「ヴェルファイア」です！ 画像で見る（78枚）ラインナップは、ブラック基調の加飾でスポーティさを際立たせた「Z プレミア」