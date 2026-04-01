【Amazon：シャープ 空気清浄機 セール】 開催期間：4月21日0時～5月4日23時59分 加湿 空気清浄機「KI-TX75」 Amazonにて、シャープの空気清浄機がセール価格で販売されている。期間は5月4日23時59分まで。 期間中、プラズマクラスターNEXT (50000) を搭載した加湿空気清浄機「KI-TX75」やプラズマクラスター 25000搭載薄型スリムタイプの加湿空