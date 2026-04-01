【「漫画アクション」No.9】 4月21日 発売 価格：580円 【拡大画像へ】 双葉社は、雑誌「漫画アクション」No.9を4月21日に発売した。価格は580円。 表紙・巻頭では、えなこさんが様々な犬の姿になるグラビアを披露。特別付録としてクリアファイルとミニ写真集も付いてくる。また、巻中グラビアにはいくみさんが登場している。 マンガでは、匡乃下キヨマサ氏による「カワ