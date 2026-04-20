ファッションメディア「ＪＪ」のイベント「ＪＪ５０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＦｅｓｔ２０２６」が１９日に横浜市内で行われた。ライブに女性デュオ・ＰＵＦＦＹが登場した。大貫亜美（５２）、吉村由美（５１）ともに人形のような金髪に独特のカラフルなつなぎ風の衣装でパフォーマンスを展開した。変わらない可憐さと若さが際立った。