お笑いタレント・やす子（27）が20日、自身のX（旧ツイッター）を更新。同日午後に東北地方の三陸沖で地震が発生し、津波警報、注意報が発令されたことに触れ、注意を呼びかけた。「津波注意報＝避難、警戒」「津波警報＝即避難」と警報と注意報の対応を簡潔に説明。非難を促し、ハッシュタグで「#津波」と加えた。同日午後4時53分ごろ、青森県で震度5強の地震が発生。震源地は三陸沖で、震源の深さは約10キロ。地震の規模は