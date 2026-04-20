ガールズグループLE SSERAFIMのメンバー、宮脇咲良が今世界中で大流行中のゲームを楽しんでいる。4月20日、宮脇咲良はLE SSERAFIMのメンバー公式X（旧ツイッター）を更新。【写真】宮脇咲良、Switchの新ゲームに熱中キャプションには、「SOURCE MUSICにLE SSERAFIM爆誕」という文章を綴り、複数枚の写真を投稿した。公開された写真では、宮脇咲良が4月16日に発売された任天堂の新しいゲーム「トモダチコレクション わくわく生活」