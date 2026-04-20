「お別れの会」の祭壇に飾られた村山元首相の遺影＝20日午後、東京都千代田区昨年10月に死去した村山富市元首相のお別れの会が20日、東京都内のホテルで開かれた。村山内閣で副総理兼外相を務めた河野洋平元自民党総裁は「植民地支配と侵略への反省とおわび」を明記した戦後50年の首相談話に触れ「平和への強い思いが凝縮されている」と功績をしのんだ。衆参両院議長を含む政界関係者ら約450人が参列。高市早苗首相も献花した。