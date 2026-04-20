お笑いタレント明石家さんま（70）が20日、ニッポン放送「明石家さんまオールニッポンお願い！リクエスト〜アパート・マンション・一戸建て！『明石家おうち物語』〜」（後6・00）に生出演し、地震についてコメントした。この日午後4時53分ごろ、三陸沖を震源とするマグニチュード7.4の地震が起きた。青森県などで震度5強を観測、太平洋岸の広い地域で津波警報、津波注意報が発表された。生放送の約1時間前の出来事。さ