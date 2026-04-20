5月24日に生誕100年を迎える映画俳優・安藤昇のメモリアル企画として、CS放送局「東映チャンネル」と「衛星劇場」にて安藤昇生誕100年記念特集が放送されることが決定した。 参考：東映作品に共通する“娯楽のど真ん中”への貪欲さ丸の内TOEI閉館を機にその歴史を振り返る 安藤は、元やくざの組長という異色の経歴を持つ映画俳優。1965年に出所後、安藤組を解散し、同年に自叙伝を映画化した松竹配給『血と掟』にて俳優デ