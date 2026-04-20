5月24日に生誕100年を迎える映画俳優・安藤昇のメモリアル企画として、CS放送局「東映チャンネル」と「衛星劇場」にて安藤昇生誕100年記念特集が放送されることが決定した。

参考：東映作品に共通する“娯楽のど真ん中”への貪欲さ 丸の内TOEI閉館を機にその歴史を振り返る

安藤は、元やくざの組長という異色の経歴を持つ映画俳優。1965年に出所後、安藤組を解散し、同年に自叙伝を映画化した松竹配給『血と掟』にて俳優デビューを果たした。松竹で数本の映画に出演した後、1967年に東映に移籍。任侠映画を中心に数多くの作品に出演し、後年はプロデューサーとしても活躍した。

東映チャンネルでは、全10作品を特集放送。東映初出演映画『懲役十八年』をはじめ、自著を映画化した『やくざと抗争』、横井英樹襲撃事件の顛末を描いた『実録安藤組 襲撃篇』、高倉健主演の人気シリーズに客演した『網走番外地 吹雪の斗争』などがオンエアされる。

一方の衛星劇場では、全3作品を特集放送。安藤のデビュー作『血と掟』や、それに続く『掟』シリーズ第2弾『ヤサぐれの掟』、さらに安藤自身が企画・原作に加え、主題歌の作詞・作曲・歌唱までも手がけた『逃亡と掟』の3作品がテレビ初放送される。

（文＝リアルサウンド編集部）