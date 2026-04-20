【ジュビリーロケット】 5月25日 発売予定 価格：ベース 2,500円 など オリエンタルランドは、東京ディズニーシーのアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」に関連したグッズ「ジュビリーロケット」を5月25日に発売する。価格はベースが2,500円など。 「