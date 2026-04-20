スニーカーセレクトショップのatmosは、20日までに公式サイトを更新。『NIKE AIR MAX 95 BIG BUBBLE（ナイキエアマックス95）』青（ブルー）グラデーション発売にあたり、応募受付を開始した。【写真多数】懐かしい＆かっこいい…令和によみがえったナイキ『エアマックス95』青（ブルー）グラデの全貌同モデルの発売価格は、2万4200円。日本国内在住のatmos会員を対象に「2026年4月20日（月）9:00 〜 2026年4月28日（火）8:59