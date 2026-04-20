気象庁によると、２０日午後４時５２分ごろの地震により長周期地震動・階級３を観測しました。震源地は三陸沖。震源の深さは１０キロ。地震の規模を示すマグニチュードは７．４と推定されています。新潟県内では、新潟空港、新潟中央区美咲町、新潟西蒲区巻仮設庁舎で、「長周期地震動・階級２」が観測されています。室内で大きな揺れを感じたり、棚にある食器や本が落ちたりすることがあるため、注意が必要です。秋田内陸南