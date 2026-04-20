U-NEXTは、『ウォレスとグルミット』『ひつじのショーン』などを手がける英国のアニメーションスタジオ、アードマンの5作品365話を配信開始した。あわせて、U-NEXT Kidsオリジナル『うご工作』とのコラボレーションも始まっている。アードマンの5作品365話をU-NEXTで配信開始アードマンは、クレイアニメーションの第一人者として知られるイギリスのスタジオです。4度のアカデミー賞を受賞し、BAFTA賞は17回受賞、ギネス世界記録5件