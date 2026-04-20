20日午前、気象庁は黄砂に関する情報を発表しました。21日から22日にかけて、西日本から北日本の広い範囲で、黄砂が予想されます。九州北部地方では、21日未明から22日にかけて黄砂が飛来する見込みです。視程は10キロメートル未満となる予想です。屋外では、所により黄砂が付着するなどの影響が予想されます。視程が5キロメートル未満となった所では、交通への障害が発生する恐れがありますので注意してください。視