俳優の高橋英樹が19日に自身のアメブロを更新。休日の豪華な朝食や大好物のカステラへのこだわりを明かした。この日、高橋は「昨日は仕事有りの日 今日は休日」と報告。朝食を公開し「サンドウィッチ」や妻が作った「冷製トマトパスタ」など、食卓に並んだ豪華な料理の写真を複数公開した。続けて「お陰様で仕事 休み 仕事 休み、、と上手く スケジュールを組めている昨今です 今日の日曜日は嬉しいなあ」とコメントした。その後更